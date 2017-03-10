При МВД создан Комитет миграционной службы

В его функции входит обеспечение реализации государственной политики в области гражданства, миграции населения и беженцев.

Правительство Казахстана приняло постановление от 6 марта 2017 года «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан», согласно которому при Министерстве внутренних дел РК обрадован Комитет миграционной службы, сообщает Zakon.kz.





В его функции входит обеспечение реализации государственной политики в области гражданства, миграции населения и беженцев.





Комитет также осуществляет межведомственную координацию в сфере миграции населения; проводит мониторинг, анализ и прогнозирование миграционных процессов; разрабатывает систему мер в области регулирования миграционных процессов; представляет результаты мониторинга миграционных процессов в уполномоченный орган по вопросам формирования государственной политики в области миграции населения; оказывает содействие в пределах своей компетенции лицу, признанному беженцем, в получении информации о родственниках, проживающих в стране происхождения; создает комиссию по осуществлению процедуры присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца, а также разрабатывают и утверждают ее положение; обеспечивает соблюдение прав лиц, ищущих убежище, и беженцев.





Изменения были внесены в постановление Правительства РК от 15 апреля 2008 года № 339 «Об утверждении лимитов штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений».





Постановление вводится в действие со дня его подписания.



