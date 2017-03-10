Страшная смерть: полицейскую машину смяло в результате ДТП под Алматы
10 марта 2017, 17:01
Участковый, находившийся в Ниве, погиб.
На автодороге Алматы-Каскелен произошло ДТП, в результате которого погиб полицейский, передает Zakon.kz.
ДТП произошло сегодня, 10 марта, на 22 км автодороги Алматы-Каскелен.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, в припаркованную у обочины служебную полицейскую машину "ВАЗ 21214" врезался автомобиль Suzuki. По предварительной версии, 24-летний водитель иномарки не справился с управлением.
На месте происшествия погиб 40-летний участковый инспектор Карасайского РУВД, майор полиции. В "Ниве" на момент ДТП также находилась 48-летняя женщина. Ее госпитализировали с различными травмами в больницу Каскелена.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 345 УК РК.
фото: sputniknews.kz
фото: informburo.kz
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