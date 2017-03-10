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В МВД опровергли слухи о готовящихся 5 тыс. самоубийствах детей

10 марта 2017, 17:04

В соответствии со статьей 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.


Среди русскоязычной аудитории популярного мессенджера и в социальных сетях начала распространяться информация о том, что якобы суицидальная группа КИТ планирует провести акцию с массовыми самоубийствами, сообщает Zakon.kz. Отправители информации ссылаются на письмо из полиции и рекомендуют не отпускать детей на улицы в ближайшие выходные.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Казахстана Алмас Садубаев опроверг информацию и напомнил, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

«В социальных сетях со ссылкой на органы внутренних дел распространяется информация предупредительного характера о якобы возможных акциях суицидальных групп. Мы не подтверждаем данную информацию. Органы внутренних дел информируют граждан только через официальные каналы связи. Еще раз напоминаю, что в соответствии со статьей 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность», - прокомментировал Садубаев ложный слух.




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