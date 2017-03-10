В зоопарке Вены усыпили всех пеликанов из-за птичьего гриппа

Об этом сообщили в дирекции зоосада, который является одним из крупнейших в Европе.

Ветеринары венского зоопарка Шенбрунн усыпили всех 20 кудрявых пеликанов из-за заражения патогенным штаммом H5N8 птичьего гриппа , передает , передает ТАСС





"Всех пеликанов усыпили сегодня утром по согласованию с властями в качестве меры защиты остальных видов птиц зоопарка", - отметил ветеринар Томас Ворачек.





Патогенный штамм H5N8 птичьего гриппа был обнаружен у птиц во вторник. В среду ветеринары были вынуждены усыпить одного из пеликанов, который тяжело заболел после заражения опасным вирусом. У других 20 птиц были взяты анализы и отправлены на лабораторное исследование. Агентство по здравоохранению и безопасности питания подтвердило в пятницу, что они также были инфицированы вирусом H5N8.





С декабря прошлого года смотрители разместили кудрявых пеликанов, как и многих других птиц, в отдельном вольере из-за угрозы распространения в Австрии птичьего гриппа.





По мнению Ворачека, вирус мог быть занесен в зоопарк дикой птицей. Администрация в качестве меры предосторожности частично закрыла для посетителей некоторые вольеры с птицами. При этом специалисты говорят, что для посетителей или других обитателей зоосада вирус не представляет опасности.





Опасный штамм в Европе





Министерство здравоохранения Австрии зафиксировало вспышку птичьего гриппа H5N8 в районе Боденского озера в ноябре прошлого года, когда там было найдено большое число погибших диких уток. Власти с целью недопущения распространения опасного вируса на домашнюю птицу незамедлительно ввели зоны карантина для птицеферм. С января этого года по всей территории республики действует запрет на выгул домашней птицы под открытым небом.





Между тем вирус был обнаружен на нескольких фермах в Венгрии, где в итоге было уничтожено несколько десятков тысяч индеек. Сообщения о случаях заражения птицы штаммом H5N8 также поступали из Германии, Польши и Хорватии.





Штамм H5N8 - крайне опасен для пернатых. В то же время, как указывают медики, данный тип птичьего гриппа не представляет опасности для человека, и до настоящего времени им не известны случаи заболеваний, вызванных этим штаммом.





Вероятность его передачи человеку при употреблении в пищу мяса зараженной птицы отсутствует, говорят местные специалисты. Тем не менее австрийские власти призывают население в случае обнаружения погибших диких птиц незамедлительно информировать компетентные службы и ни в коем случае не притрагиваться к мертвым животным.



