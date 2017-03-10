Пропавшую в Бахрейне русскую модель будет искать Интерпол

21-летняя модель уехала в середине февраля в Королевство Бахрейн на заработки и пропала.

В настоящее время сыщики из полиции Екатеринбурга передают материалы дела своим зарубежным коллегам, пишет пишет Life.ru





На Урале сотрудники полиции приступили к поискам пропавшей Марии Сазоновой. 21-летняя модель уехала в середине февраля в Королевство Бахрейн на заработки и пропала. На связь с мамой она не выходит с 4 марта.





Последняя зацепка, которая есть у родственников пропавшей россиянки и полицейских, — это селфи, которое девушка выложила из аэропорта Бахрейн и на котором она запечатлена вместе с подругой.





— Восьмого марта в органы внутренних дел поступило заявление от мамы, что её дочь улетела в Королевство Бахрейн. Такое заявление есть, поручено провести проверку по данному факту сыщикам уголовного розыска отдела полиции № 9. Оперативники связываются с коллегами из Интерпола в России, а те, в свою очередь, — с коллегами из-за рубежа, чтобы прояснить, действительно ли человек пропал. Изначально девушка поехала, чтобы устроиться работать барменом, — прокомментировал Лайфу руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.





По жизни вместе❤️ Публикация от Мария Сергеевна 👑 (@msh_sht) Мар 2 2017 в 2:38 PST





Андрей Казанцев