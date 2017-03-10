Пропавшую в Бахрейне русскую модель будет искать Интерпол
10 марта 2017, 17:19
21-летняя модель уехала в середине февраля в Королевство Бахрейн на заработки и пропала.
В настоящее время сыщики из полиции Екатеринбурга передают материалы дела своим зарубежным коллегам, пишет Life.ru.
На Урале сотрудники полиции приступили к поискам пропавшей Марии Сазоновой. 21-летняя модель уехала в середине февраля в Королевство Бахрейн на заработки и пропала. На связь с мамой она не выходит с 4 марта.
Последняя зацепка, которая есть у родственников пропавшей россиянки и полицейских, — это селфи, которое девушка выложила из аэропорта Бахрейн и на котором она запечатлена вместе с подругой.
— Восьмого марта в органы внутренних дел поступило заявление от мамы, что её дочь улетела в Королевство Бахрейн. Такое заявление есть, поручено провести проверку по данному факту сыщикам уголовного розыска отдела полиции № 9. Оперативники связываются с коллегами из Интерпола в России, а те, в свою очередь, — с коллегами из-за рубежа, чтобы прояснить, действительно ли человек пропал. Изначально девушка поехала, чтобы устроиться работать барменом, — прокомментировал Лайфу руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Андрей Казанцев
Фото с сайта Grantist.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848190-39d345004f76328a5d74819ff4640e2d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...