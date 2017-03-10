Оштрафован проводник поезда, тайно провозивший из Китая в Астану черепах
10 марта 2017, 17:29
Постановление суда не вступило в законную силу.
В Алакольском районном суде Алматинской области рассмотрено административное дело в отношении проводника пассажирского поезда, который привлечен к административной ответственности за перевоз через государственную границу 30 детенышей черепах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского областного суда.
Согласно материалам дела, при проведении таможенного и пограничного контроля в международном пассажирском поезде «Урумчи-Астана» в служебном купе дежурного проводника в верхнем межпотолочном пространстве были обнаружены 30 живых детенышей черепах.
Постановлением суда правонарушитель признан виновным по ст.549 КоАП РК и наказан штрафом в размере 56 725 тенге. Черепах конфисковали.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848192-c2c9d1daced01c6c3cf72cc25dd93a18
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...