Оштрафован проводник поезда, тайно провозивший из Китая в Астану черепах

Постановление суда не вступило в законную силу.

В Алакольском районном суде Алматинской области рассмотрено административное дело в отношении проводника пассажирского поезда, который привлечен к административной ответственности за перевоз через государственную границу 30 детенышей черепах , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского областного суда.





Согласно материалам дела, при проведении таможенного и пограничного контроля в международном пассажирском поезде «Урумчи-Астана» в служебном купе дежурного проводника в верхнем межпотолочном пространстве были обнаружены 30 живых детенышей черепах.





Постановлением суда правонарушитель признан виновным по ст.549 КоАП РК и наказан штрафом в размере 56 725 тенге. Черепах конфисковали.



