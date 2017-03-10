Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Оштрафован проводник поезда, тайно провозивший из Китая в Астану черепах

10 марта 2017, 17:29

Постановление суда не вступило в законную силу.


В Алакольском районном суде Алматинской области рассмотрено административное дело в отношении проводника пассажирского поезда, который привлечен к административной ответственности за перевоз через государственную границу 30 детенышей черепах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского областного суда.

Согласно материалам дела, при проведении таможенного и пограничного контроля в международном пассажирском поезде «Урумчи-Астана» в служебном купе дежурного проводника в верхнем межпотолочном пространстве были обнаружены 30 живых детенышей черепах.

Постановлением суда правонарушитель признан виновным по ст.549 КоАП РК и наказан штрафом в размере 56 725 тенге. Черепах конфисковали.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...