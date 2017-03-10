 
Облачно: снег

Алматы

Облачно: снег

Вероятность осадков: 69%

Влажность: 78%

Давление: 705 мм рт. ст.

Ветер: северный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

318.20

10 марта 

Курс НБРК

316.81

-

АЛМАТЫ

Покупка

317.50

Продажа

318.20

АСТАНА

Покупка

317.20

Продажа

318.00

Подробнее
338.00

10 марта 

Курс НБРК

334.46

-

АЛМАТЫ

Покупка

336.00

Продажа

338.00

АСТАНА

Покупка

335.00

Продажа

337.00

Подробнее
Новости за сегодня

По миллиону тенге заплатят лишенные прав акмолинцы, севшие пьяными за руль

 

В Акмолинской области полицейскими за сутки выявлено 3 факта управления транспортным средством водителями, лишенными прав, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Нарушители находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, за что им грозит уголовная ответственность и штраф в размере до 500 МРП, а это более 1 миллиона тенге.

9 марта сотрудниками батальона дорожно-патрульной полиции МПС ДВД в Кокшетау на пересечении улиц Кенесары - Остапенко была остановлена автомашина марки Audi, за рулем которой находился 37-летний мужчина. Полицейский направил водителя на медицинское освидетельствование, которое показало у автовладельца среднюю степень опьянения.

При проведении дальнейшей проверки было выявлено, что задержанный 1 марта т.г. привлекался к административной ответственности по ст. 608 ч. 1 КоАП РК за управление автомобилем в состоянии опьянения, и решением суда был лишен прав на 36 месяцев.

Аналогичные факты были выявлены сотрудниками МПС ОВД Бурабайского и Егиндыкольского районов.

В настоящее время в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по ст. 346 ч.1 УК РК. (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица).

Всего с начала года стражи порядка выявили более 60 подобных фактов.

 

10 марта 2017, 17:35
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код