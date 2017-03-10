Н.Назарбаев: Обновленная Конституция – это наш ответ на вызовы времени

Глава государства отметил, что сегодня всех волнует целостность нашей страны и стабильность государства.

Президент РК Нурсултан Назарбаев выступил на церемонии публичного подписания Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





В ходе торжественной церемонии глава государства отметил важность нововведений.





"Уважаемые казахстанцы!

Сегодня мной будет подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Он имеет важнейшее значение для страны. Нынешняя реформа – закономерный результат развития нашего государства. Мы молодая страна, строящая свою государственность. Нам необходимо отвечать требованиям изменяющегося мира как в экономике, так и в политике.





Ряд полномочий Президента делегируется другим ветвям власти. Правительство усилит свою самостоятельность и ответственность за принимаемые решения. Парламент получит новые полномочия для контроля деятельности Правительства и исполнительных органов. Будут упрочены гарантии незыблемости конституционного строя, суверенитета и независимости нашей страны.





Политическая система обретет большую степень демократичности и устойчивости. Вместе с тем, базовым фундаментом Республики Казахстан остается президентская форма правления. При обсуждении проекта закона общественность высказывала свои опасения касательно ослабления президентской власти. Всех волнует целостность нашей страны, стабильность государства, единство и дружба народа. Власть станет более сбалансированной, гибкой и эффективной. Принимаемые изменения системны по своей сути, они получили широкий общественный резонанс и одобрение.





Выражаю искреннюю благодарность и признательность членам Рабочей группы, депутатам Парламента и всем казахстанцам за поддержку и неоценимый вклад в реализацию конституционной реформы. Я также ценю то, что мой труд во благо Родины народные избранники предложили отметить особой поправкой в Конституцию. Это стимулирует, вызывает уверенность и силу для проведения дальнейших реформ в интересах нашего народа.

Стремительная технологическая революция в современном мире формирует новую реальность в глобальной экономике, о чем было сказано в Послании. Обновленная Конституция – это наш ответ на вызовы времени. Для достижения стратегической цели – вхождение страны в число 30 развитых стран мира, всем гражданам Казахстана важно объединить свои усилия".





Президент уверен, что вместе казахстанцы смогут обеспечить успешное развитие государства и процветание народа в 21 веке. "В этом состоит основная цель реформ – сохранить наше единство, дружбу, взаимопонимание, равенство граждан по этническому, языковому и конфессиональному принципам. Благодаря этой сплоченности мы неоднократно побеждали. Следуя этим постулатам, мы достигнем новых побед. Поздравляю всех казахстанцев с принятием изменений в Основной закон, открывающих новый этап нашей суверенной политической истории", - сказал президент.