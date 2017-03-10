Россия призывает спецслужбы США дать ответ на материалы WikiLeaks по ЦРУ

Москва призывает спецслужбы США дать полноценный ответ на обвинения WikiLeaks о хакерах ЦРУ

"Если эта информация подтвердится, а очень хочется, чтобы наконец-то, в Вашингтоне спецслужбы ответили полноформатно и полноценно на опубликованные документы, с конкретными фактами, и если эта информация подтвердится, то это все несет огромную угрозу всему миру и международной безопасности", — заявила она на брифинге.

Ранее сайт WikiLeaks со ссылкой на конфиденциальные документы сообщил, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняет функции "хакерского" центра ЦРУ, действующего в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.





По мнению сотрудников сайта WikiLeaks, из документов следует, что хакерам ЦРУ выдавали дипломатические паспорта и обеспечивали прикрытием со стороны госдепартамента. Один из опубликованных документов представляет собой список инструкций для направляющихся во Франкфурт-на-Майне "кибервзломщиков" ЦРУ. На вопрос о целях пребывания в консульстве сотрудникам ведомства рекомендовалось отвечать, что они занимаются технической консультацией.