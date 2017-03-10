Регламентировать размещение вывесок в Астане предлагают в акимате

Разработать правила рекламных и других вывесок предложила заместитель руководства ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны» Гулжан Кивенова в ходе круглого стола по вопросам рекламы в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы предлагаем сделать регламент по размещению вывесок, который не подлежит согласованию, не подлежит налогообложению. Предлагаем на примере опыта Москвы разработать регламент, который будет размещен на сайте уполномоченного органа. Где каждый предприниматель, посмотрев, как должна быть размещена вывеска, будет ее размещать согласно регламенту» - сказала она.

Представитель акимата столицы отметила, что управление архитектуры неоднократно получает замечания от граждан за хаотично размещенные вывески, но не имеет возможности это исправить, потому как закон этот вопрос не регламентирует.

«Мы предлагаем все-таки разработать регламент размещения вывесок в ходе обсуждения законопроекта. Я думаю, что здесь не будет пополнения нашего бюджета, но зато мы сможем упорядочить их. А так как мы являемся управлением архитектуры, то для нас облик нашей столицы важен» - сказала Кивенова.

Она обратила внимание депутатов на то, что сотрудники акимата пытаются включить это предложение в закон о статусе столицы, так как у Астаны особый статус.

«Мы пытаемся включить предложение в закон «О статусе столицы», чтобы это не распространялось на всю территорию Казахстана. К сожалению, полностью эту поправку пока не поддерживают. Вывески на сегодняшний день законом о рекламе вообще не регламентированы», - добавила Гулжан Кивенова.

На данный момент в законодательстве предусмотрено только определение «вывеска».

Татьяна Ковалева