Ввести налог на аудиорекламу предложили в мажилисе

Обложить налогами аудиорекламу предложил сегодня в мажилисечлен комитета информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций президиума НПП "Атамекен" Руслан Никонович, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





По его мнению, такой вид рекламы «нагрузка на уши людей» и «какофонией звука», и что еще более возмущает Никоновича – распространители не платят налоги и не выполняют законы «О языках», «О рекламе», «Об авторском праве».





«Если в Астане вы еще не сильно замечаете, то в регионах это выглядит следующим образом: торговая площадь общего пользования, где ходят люди, с одной стороны звучит один динамик, с другой — другой. И человек находится в какофонии звука», — сказал Никонович.





«Более того, с ними ЧС не может заключить никакое соглашение об использовании их сетей в случае каких-то событий», — отметил он.





Он предложил дополнить в новом законопроекте понятие «визуальная реклама» и дать определение «наружная аудиовизуальная реклама».





«Достаточно только это слово упомянуть, как все становится на свои места. Я думаю, если поддержите, люди на местах скажут «спасибо», — заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана.





Фото: bigpicture.ru.



