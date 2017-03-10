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Ввести налог на аудиорекламу предложили в мажилисе

10 марта 2017, 18:03

Внесено предложение - дополнить в новом законопроекте понятие «визуальная реклама» и дать определение «наружная аудиовизуальная реклама».


Обложить налогами аудиорекламу предложил сегодня в мажилисечлен комитета информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций президиума НПП "Атамекен" Руслан Никонович, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, такой вид рекламы «нагрузка на уши людей» и «какофонией звука», и что еще более возмущает Никоновича – распространители не платят налоги и не выполняют законы «О языках», «О рекламе», «Об авторском праве».

«Если в Астане вы еще не сильно замечаете, то в регионах это выглядит следующим образом: торговая площадь общего пользования, где ходят люди, с одной стороны звучит один динамик, с другой — другой. И человек находится в какофонии звука», — сказал Никонович.

«Более того, с ними ЧС не может заключить никакое соглашение об использовании их сетей в случае каких-то событий», — отметил он.

Он предложил дополнить в новом законопроекте понятие «визуальная реклама» и дать определение «наружная аудиовизуальная реклама».

«Достаточно только это слово упомянуть, как все становится на свои места. Я думаю, если поддержите, люди на местах скажут «спасибо», — заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана.

Фото: bigpicture.ru.


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