Ввести налог на аудиорекламу предложили в мажилисе
10 марта 2017, 18:03
Внесено предложение - дополнить в новом законопроекте понятие «визуальная реклама» и дать определение «наружная аудиовизуальная реклама».
Обложить налогами аудиорекламу предложил сегодня в мажилисечлен комитета информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций президиума НПП "Атамекен" Руслан Никонович, передает корреспондент Zakon.kz.
По его мнению, такой вид рекламы «нагрузка на уши людей» и «какофонией звука», и что еще более возмущает Никоновича – распространители не платят налоги и не выполняют законы «О языках», «О рекламе», «Об авторском праве».
«Если в Астане вы еще не сильно замечаете, то в регионах это выглядит следующим образом: торговая площадь общего пользования, где ходят люди, с одной стороны звучит один динамик, с другой — другой. И человек находится в какофонии звука», — сказал Никонович.
«Более того, с ними ЧС не может заключить никакое соглашение об использовании их сетей в случае каких-то событий», — отметил он.
Он предложил дополнить в новом законопроекте понятие «визуальная реклама» и дать определение «наружная аудиовизуальная реклама».
«Достаточно только это слово упомянуть, как все становится на свои места. Я думаю, если поддержите, люди на местах скажут «спасибо», — заключил он.
Татьяна Ковалева, Астана.
Фото: bigpicture.ru.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848199-b2e2a80eba5f21e4926d7a4e80a892f1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...