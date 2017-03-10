В ЮКО началась неделя «Наурыза»

В текущем году в Южно-Казахстанской области в рамках проекта «Туркестан – культурная столица Тюркского мира», с целью популяризации тюркской культуры в течение года будет проведено 40 мероприятий, сообщает пресс-служба акима ЮКО.





В соответствии с планом мероприятий будут организованы международный айтыс акынов, фестивали анимационных фильмов, традиционного искусства, сатиры, танцев, цирка, оперы, театра тюркоязычных народов, отечественные и анимационные фильмы, а также ремесленный и музыкальный фестивали.





Об этом сегодня сообщил в Региональной службе коммуникаций заместитель акима области Уласбек Садибеков.





Вместе с тем, планируется проведение медиа-форума, форумов женщин тюркских государств, журналистов, историков, конгресс редакторов литературных журналов, выставки книг, встречи с писателями, поэтами, художниками тюркского мира, а также организуют пресс-туры для средств массовой информации.





Напомним, что план мероприятий, проводимых в рамках проекта «Туркестан – культурная столица Тюркского мира» был утвержден в ходе подписания трехстороннего соглашения между Международной организацией ТЮРКСОЙ, Министерством культуры и спорта РК и акиматом Южно-Казахстанской области.





«21 марта 2017 года состоится торжественная церемония открытия данного проекта и вручена премия ТЮРКСОЙ в области журналистики. В день весеннего равноденствия начнется празднование Наурыза, а в Центре культуры МКТУ имени Х.А.Яссави с участием официальных гостей планируется проведение Международной научно-практической конференции «Туркестан и Тюркология», - сказал Уласбек Садибеков.





Наряду с этим, состоится гала-концерт с участием творческих коллективов тюркоязычных государств и мастеров искусств Южно-Казахстанской области.





Ожидается, что в данном мероприятии примут участие порядка тысячи гостей. Среди них около 50-ти официальных гостей из 22 тюркоязычных и других государств, а также представители СМИ и более 230 творческих коллективов. Большинство культурно-массовых мероприятий пройдут в городе Туркестан. Ряд мероприятий возьмут свое начало в Туркестане и продолжатся в Шымкенте.





Церемония закрытия Года намечена на ноябрь 2017 года в городе Туркестан. В завершении проекта определится следующая культурная столица Тюркского мира-2018, которой будет передана эстафета.





Кроме того, в соответствии с утвержденным акимом области Жансеитом Туймебаевым планом мероприятий, в преддверии празднования Дня весеннего равноденствия, с целью пропаганды этики и национальных обычаев и традиций казахского народа, на уровне области планируется проведение недели «Наурыза».





Неделя «Наурыза» начнется 15 марта и завершится 21 марта текущего года. В рамках праздничной недели пройдут соревнования среди представителей различных этносов по приготовлению Наурыз коже. Также, запланирована ярмарка местных ремесленников, акция чистоты, ярмарка отечественных продуктов и благотворительные мероприятия.



