Какие меры предпринимаются для предупреждения последствий паводков в Казахстане
10 марта 2017, 18:23
Большое количество осадков зимой привело к значительному влагонакоплению в горах республики. Несколько областей находятся под угрозой подтопления.
Значительная часть территории страны вновь оказывается под угрозой подтопления. В конце февраля Зифа Дюсенбина, ведущий инженер-гидролог Казгидромета, сообщала о том, что в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях водность рек в период половодья ожидается на 30-50 процентов больше нормы, возможны разливы и подтопления. В Костанайской области приток воды к каскаду водохранилищ на реке Тобол ожидается на 15-20 процентов больше нормы.
Большое количество осадков зимой привело к значительному влагонакоплению в горах республики. А водность большинства рек Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей в весенне-летний период ожидается на 15-40 процентов выше нормы. В Восточном Казахстане этот показатель колеблется от 30 до 50 процентов выше нормы.
При этом постоянные наблюдения ведут 307 гидрологических постов, 339 метеорологических станции, 2 снеголавинные станции. При возникновении резких изменений на водных объектах все гидрологические посты переходят на учащенные наблюдения - через каждые 4 часа.
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы электростанций и электрических сетей в период весенних паводков 2017 года организовано обследование электросетевых объектов, которые могут подвергаться воздействию талых вод. Также приведены в состояние готовности откачивающие механизмы, подготовлены передвижные резервные источники питания. Для этих целей будут задействованы 2002 единицы специальной техники и 34 единицы плавательных средств. Имеется запас ГСМ в количестве 362 995 тонн. Какие еще меры предпринимаются для предупреждения последствий паводков, и к чему готовится Комитет по чрезвычайным ситуациям смотрите в программе "Аналитика" на Первом канале Евразия в это воскресенье в 20.00
Фото: today.kz.
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