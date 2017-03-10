Взвешивание перед боем Головкин — Джейкобс состоится 17 марта

Стало известно время начала церемонии взвешивания в преддверии боя Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).





Журналист UCNLive.com Стив Ким пишет в твиттере, что взвешивание на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится в пятницу, 17 марта, и начнется в 09:00 по местному времени (20:00 — по Астане). Непривычно раннее начало процедуры вызвано тем, что в этот же вечер на MSG пройдет еще один вечер бокса — с участием Майкла Конлана, а также на уик-энд на арене запланирована баскетбольная игра лиги NCAA.





Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта.







