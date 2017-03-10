В Дюссельдорфе неизвестный с мачете напал на прохожих

Это уже второй подобный случай в городе за последние двое суток.

Неизвестный с ножом-мачете напал на прохожих в германском городе Дюсельдорф, один человек получил тяжелые ранения, однако его жизнь вне опасности. Нападавший скрылся. Об этом сообщила газета Bild, передает Об этом сообщила газета Bild, передает ТАСС





Это второй случай такого рода за последние два дня в Дюссельдорфе. В четверг девять человек были ранены в результате нападения вооруженного топором 36-летнего выходца из непризнанной республики Косово на вокзале этого города.



