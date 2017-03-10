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Обезвредившая грабителя продавщица: я обычный человек со своими страхами

10 марта 2017, 19:01

Героиня шокирующего видеоролика, обезоружившая голыми руками опасного преступника, нашлась.


Нина Калимова на вопросы отвечает с готовностью, но чувствуется, что очень торопится, потому что находится на работе. Как хрупкая 34-женщина, мать двоих детей, смогла справиться с вооруженным мужчиной?! Она, как выяснилось, тоже этого не представляет.

- Мы увидели это видео и были шокированы. У вас есть какой-то навык самообороны, вы занимаетесь либо занимались спортом, единоборствами?

- Нет, у меня нет никаких успехов в спорте. Я просто обычный человек, обычный гражданин без спортивных достижений.

- А как это происходило? Вот подошел мужчина, вытащил обрез ружья… Вы поняли, что это огнестрельное оружие?

- Я поняла, что это огнестрельное оружие, но не оценила полностью всю опасность ситуации. Просто была в шоке.

- Этот мужчина что-то сказал вам?

- Он просто сказал: "Давай деньги". И все. Это была единственная фраза, которую он повторил дважды. Больше ничего не говорил.

- Женщине справиться с мужчиной достаточно сложно, все равно. У Вас страх появился, когда Вы с ним уже боролись?

- Честно говоря, я ни о чем не думала. Был просто инстинкт самосохранения, борьба за свою жизнь. Всю ситуацию, всю угрозу я оценила только на следующий день, когда все это осознала. В первые минуты никаких чувств – испуга, страха – не было.

- Чуть позже на помощь подоспели вторая продавщица и мужчина. Что это за мужчина? Это охранник или простой посетитель магазина?

- Это просто случайно зашедший покупатель, которого попросили помочь девочки, работающие со мной.

- А не было мысли отдать деньги – не проще ли было отдать деньги и не рисковать здоровьем, а, может быть, жизнью?

- Все произошло в считанные секунды, никаких мыслей о том, чтобы поступить так или иначе, не было.

- Вы в этом магазине давно работаете?

- Этот магазин открылся буквально 2 недели назад.

- Хозяин магазина как-то поблагодарил вас как-то?

- Конечно. В данный момент было официальное вручение премии от моего начальника, цветы, благодарность.

- У вас есть семья, дети?

- У меня муж и двое детей. Сыну 13 лет, дочери 10.

- Дети ваши видели этот героический поступок на видео?

- Нет, я пока нахожусь на работе, но вчера я никому не сообщила, кроме своего мужа, чтобы не шокировать близких.

- Как муж отреагировал на это?

- Муж в шоке и до сих пор пребывает в таком состоянии – чувство волнения, страха.

- Вы бесстрашный человек по жизни?

- Нет, я не могу себя так назвать. Я обычный простой человек со своими страхами. Это неординарная просто ситуация, в которой я не представляла когда-либо очутиться.

- То есть никогда таких экстренных ситуаций в вашей жизни не было?

- Нет, не было. До сих пор пребываю в растерянности, шоке.


Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik / Сергей Ким.

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