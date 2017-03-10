Обезвредившая грабителя продавщица: я обычный человек со своими страхами

Нина Калимова на вопросы отвечает с готовностью, но чувствуется, что очень торопится, потому что находится на работе. Как хрупкая 34-женщина, мать двоих детей, смогла справиться с вооруженным мужчиной ?! Она, как выяснилось, тоже этого не представляет.





- Мы увидели это видео и были шокированы. У вас есть какой-то навык самообороны, вы занимаетесь либо занимались спортом, единоборствами?





- Нет, у меня нет никаких успехов в спорте. Я просто обычный человек, обычный гражданин без спортивных достижений.





- А как это происходило? Вот подошел мужчина, вытащил обрез ружья… Вы поняли, что это огнестрельное оружие?





- Я поняла, что это огнестрельное оружие, но не оценила полностью всю опасность ситуации. Просто была в шоке.





- Этот мужчина что-то сказал вам?





- Он просто сказал: "Давай деньги". И все. Это была единственная фраза, которую он повторил дважды. Больше ничего не говорил.





- Женщине справиться с мужчиной достаточно сложно, все равно. У Вас страх появился, когда Вы с ним уже боролись?





- Честно говоря, я ни о чем не думала. Был просто инстинкт самосохранения, борьба за свою жизнь. Всю ситуацию, всю угрозу я оценила только на следующий день, когда все это осознала. В первые минуты никаких чувств – испуга, страха – не было.





- Чуть позже на помощь подоспели вторая продавщица и мужчина. Что это за мужчина? Это охранник или простой посетитель магазина?





- Это просто случайно зашедший покупатель, которого попросили помочь девочки, работающие со мной.





- А не было мысли отдать деньги – не проще ли было отдать деньги и не рисковать здоровьем, а, может быть, жизнью?





- Все произошло в считанные секунды, никаких мыслей о том, чтобы поступить так или иначе, не было.





- Вы в этом магазине давно работаете?





- Этот магазин открылся буквально 2 недели назад.





- Хозяин магазина как-то поблагодарил вас как-то?





- Конечно. В данный момент было официальное вручение премии от моего начальника, цветы, благодарность.





- У вас есть семья, дети?





- У меня муж и двое детей. Сыну 13 лет, дочери 10.





- Дети ваши видели этот героический поступок на видео?





- Нет, я пока нахожусь на работе, но вчера я никому не сообщила, кроме своего мужа, чтобы не шокировать близких.





- Как муж отреагировал на это?





- Муж в шоке и до сих пор пребывает в таком состоянии – чувство волнения, страха.





- Вы бесстрашный человек по жизни?





- Нет, я не могу себя так назвать. Я обычный простой человек со своими страхами. Это неординарная просто ситуация, в которой я не представляла когда-либо очутиться.





- То есть никогда таких экстренных ситуаций в вашей жизни не было?





- Нет, не было. До сих пор пребываю в растерянности, шоке.











