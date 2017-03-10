Обезвредившая грабителя продавщица: я обычный человек со своими страхами
10 марта 2017, 19:01
Героиня шокирующего видеоролика, обезоружившая голыми руками опасного преступника, нашлась.
Нина Калимова на вопросы отвечает с готовностью, но чувствуется, что очень торопится, потому что находится на работе. Как хрупкая 34-женщина, мать двоих детей, смогла справиться с вооруженным мужчиной?! Она, как выяснилось, тоже этого не представляет.
- Мы увидели это видео и были шокированы. У вас есть какой-то навык самообороны, вы занимаетесь либо занимались спортом, единоборствами?
- Нет, у меня нет никаких успехов в спорте. Я просто обычный человек, обычный гражданин без спортивных достижений.
- А как это происходило? Вот подошел мужчина, вытащил обрез ружья… Вы поняли, что это огнестрельное оружие?
- Я поняла, что это огнестрельное оружие, но не оценила полностью всю опасность ситуации. Просто была в шоке.
- Этот мужчина что-то сказал вам?
- Он просто сказал: "Давай деньги". И все. Это была единственная фраза, которую он повторил дважды. Больше ничего не говорил.
- Женщине справиться с мужчиной достаточно сложно, все равно. У Вас страх появился, когда Вы с ним уже боролись?
- Честно говоря, я ни о чем не думала. Был просто инстинкт самосохранения, борьба за свою жизнь. Всю ситуацию, всю угрозу я оценила только на следующий день, когда все это осознала. В первые минуты никаких чувств – испуга, страха – не было.
- Чуть позже на помощь подоспели вторая продавщица и мужчина. Что это за мужчина? Это охранник или простой посетитель магазина?
- Это просто случайно зашедший покупатель, которого попросили помочь девочки, работающие со мной.
- А не было мысли отдать деньги – не проще ли было отдать деньги и не рисковать здоровьем, а, может быть, жизнью?
- Все произошло в считанные секунды, никаких мыслей о том, чтобы поступить так или иначе, не было.
- Вы в этом магазине давно работаете?
- Этот магазин открылся буквально 2 недели назад.
- Хозяин магазина как-то поблагодарил вас как-то?
- Конечно. В данный момент было официальное вручение премии от моего начальника, цветы, благодарность.
- У вас есть семья, дети?
- У меня муж и двое детей. Сыну 13 лет, дочери 10.
- Дети ваши видели этот героический поступок на видео?
- Нет, я пока нахожусь на работе, но вчера я никому не сообщила, кроме своего мужа, чтобы не шокировать близких.
- Как муж отреагировал на это?
- Муж в шоке и до сих пор пребывает в таком состоянии – чувство волнения, страха.
- Вы бесстрашный человек по жизни?
- Нет, я не могу себя так назвать. Я обычный простой человек со своими страхами. Это неординарная просто ситуация, в которой я не представляла когда-либо очутиться.
- То есть никогда таких экстренных ситуаций в вашей жизни не было?
- Нет, не было. До сих пор пребываю в растерянности, шоке.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Sputnik / Сергей Ким.
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