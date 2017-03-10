Освобожден от должности ректор Академии правоохранительных органов
10 марта 2017, 19:16
Байжанов Улан Сапарович занимал должность Ректора Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК с 27 августа 2015 года.
Распоряжением Главы государства Байжанов Улан Сапарович освобожден от должности ректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Байжанов Улан Сапарович родился 9 августа 1958 года в Алма-Ате. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова в 1980 году, по специальности "Юрист". Занимал должность Ректора Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК с 27 августа 2015 года.
Трудовой стаж:
· Старший юрисконсульт КП «КазГУград» (1980-1983);
· Начальник отдела РО «Казкнига» Госкомиздата Казахской ССР (1983-1987);
· Инструктор, заместитель заведующего юридическим отделом, заведующий отделом административных органов, заведующий государственно-правовым отделом Алма-Атинского горисполкома (1987-1991);
· Начальник управления юстиции г. Алматы (1991-1995);
· Генеральный директор правового центра «Алматы - Зан» (1995-1997);
· Вице-президент - исполнительный директор, главный административный директор ОАО «Казахтелеком» (03.1997-03.1999);
· Вице-министр государственных доходов Республики Казахстан (03.1999-08.2002);
· Исполнительный директор по правовому обеспечению ЗАО «НК «КазМунайГаз» (01.2003-03.2003);
· Заместитель генерального директора ЗАО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» (03.2003-07.2003);
· Президент ЗАО «Нефтеконсалтинг» (с 12.2003 - АО «КазМунайГазКонсалтинг») (08.2003-12.2005);
· Руководитель аппарата президента АО «НК «КазМунайГаз» (12.2005-2007);
· Вице-президентАО «НК «КазМунайГаз» (2007-02.2009);
· Управляющий директор АО «Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» (с 02.2009);
· Председатель Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» (12.2009-2011);
· Руководитель Аппарата Генерального Прокурора Республики Казахстан (01.2011-09.2012);
· Представитель Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в Министерстве иностранных дел РК (2013-2015);
· Ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (с 27.08.2015)
Прочие должности:
· Член Казахстанской ассоциации юристов нефтегазовой отрасли;
· Член Королевского института арбитров;
· Член Англо-Российской юридической ассоциации;
· Президент Федерации бадминтона Республики Казахстан;
· Член Совета директоров АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (19.08.2009)
Фото: kt.kz.
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