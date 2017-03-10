Дети ворвались в прямой эфир ВВС
10 марта 2017, 19:36
Во время интервью в комнату вбежала дочь ученого и ребенок на ходунках.
Роберт Келли, доцент Пусанского национального университета, давал интервью ВВС об импичменте президента Южной Кореи, когда в кадре появились неожиданные гости, сообщает ВВС.
Во время интервью в комнату вбежала дочь ученого и ребенок на ходунках. Роберт попытался прогнать дочь из комнаты, к нему на помощь прибежала женщина, которая и вывела непосед из комнаты. Келли принес извинения за произошедшее.
После того, как детей вывели из комнаты, был слышен детский плач.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848208-72d98c038a5ed59c4262f466230b1098
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...