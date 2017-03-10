Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Дети ворвались в прямой эфир ВВС

10 марта 2017, 19:36

Во время интервью в комнату вбежала дочь ученого и ребенок на ходунках.


Роберт Келли, доцент Пусанского национального университета, давал интервью ВВС об импичменте президента Южной Кореи, когда в кадре появились неожиданные гости, сообщает ВВС.

Во время интервью в комнату вбежала дочь ученого и ребенок на ходунках. Роберт попытался прогнать дочь из комнаты, к нему на помощь прибежала женщина, которая и вывела непосед из комнаты. Келли принес извинения за произошедшее.

После того, как детей вывели из комнаты, был слышен детский плач.


Фото: кадр из видео.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...