Дети ворвались в прямой эфир ВВС

Во время интервью в комнату вбежала дочь ученого и ребенок на ходунках.

Роберт Келли, доцент Пусанского национального университета, давал интервью ВВС об импичменте президента Южной Кореи, когда в кадре появились неожиданные гости, сообщает сообщает ВВС





Во время интервью в комнату вбежала дочь ученого и ребенок на ходунках. Роберт попытался прогнать дочь из комнаты, к нему на помощь прибежала женщина, которая и вывела непосед из комнаты. Келли принес извинения за произошедшее.





После того, как детей вывели из комнаты, был слышен детский плач.







