Газификация Талдыкоргана находится на завершающей стадии

На сегодняшний день построены два автоматических газораспределительных станции в Коксуском и Илийском район.

В Алматинской области продолжаются работы по газификации Талдыкоргана и ближайших районов.





Финансирование газификации осуществляется не только за счет бюджета, но и с привлекаемых займов Европейского банка развития и реконструкции, а также со средств частных инвесторов.





Как сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области, на сегодняшний день построены два автоматических газораспределительных станции в Коксуском и Илийском район. Для этого было выделено 976,1 миллиона тенге. Кроме того, особое внимание уделяется строительно-монтажным работам АГРС «Талдыкорган» и первой очереди внутригородских сетей Талдыкоргана стоимостью 4,7 миллиардов тенге. Также, в этом году начнется строительство четвертой очереди сетей города Талдыкорган, на вторую и третью очереди выделяются средства из республиканского бюджета в сумме 6 миллиардов тенге.





Параллельно со строительными работами ведутся мероприятия по подготовке подключения абонентов. По словам представителей ТОО «Жетысу-облгаз» ведется расчет стоимости подключения для частного сектора и многоэтажных домов.





«Первыми, по плану газ получат жители многоквартирных домов микрорайона Каратал. Из частного жилого массива планируется обеспечтть голубым топливом жителей улиц Абылайхана, Каратальская, Ескелды би и Балпык би. Сейчас ведутся расчеты стоимости подключения для абонентов, после чего, согласно поручению акма Алматинской области будут проведены сходы с жителями», - сказал менеджер предприятия Рашат Имаммадиев.





В свою очередь жители Талдыкоргана сами с нетерпением ждут подключения природного газа.





- Три года назад, когда впервые сообщили, что к нам в город подведут газовые сети, это казалось нереальным. «Но, как показывает время - ждать осталось совсем немного», - говорит житель города Кайрат Абдрахман, чей дом одним из первых будет подключен к газопроводу.





Напомним, ранее аким Алматинской области Амандык Баталов в ходе отчетной встречи акима города Талдыкорган подверг к критике темп работы по строительству газораспределительных сетей. После критики акима области, был пересмотрен план работ, согласно которому уже в мае первые жители города получат природный газ.





Кроме того, предусмотрено строительство магистрального газопровода Талдыкорган-Текели на сумму 1,5 млрд.тенге, внутрипоселковых сетей п. Карабулак и 8 населенных пунктов Ескельдинского района. В целом, 410 тысяч жителей Жетысу будут обеспечены голубым топливом.











