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В Житикаре из горящего дома эвакуировали 28 человек

10 марта 2017, 20:08

За неосторожное обращение с огнем горожанин, устроивший пожар, привлечен к административной ответственности.


Во время пожара в жилом доме в г. Житикара полицейские эвакуировали 28 человек. Причиной пожара стал окурок сигареты, который не потушил один из жильцов, сообщает Казинформ.

По сведениям пресс-службы ДВД Костанайской области, на место происшествия первым прибыл автопатруль местной полицейской службы в составе сержантов полиции Ермека Бурушпаева и Андрея Полинского. Они заметили, как из окон одной из квартир на первом этаже идет густой дым, забежали в подъезд и постучали в дверь горящей квартиры. Им открыли двое молодых людей, которых немедленно вывели на улицу.

«Сержант Андрей Полинский обследовал горящую квартиру, - рассказывает пресс-секретарь ДВД Елена Кашарина. - В одной из комнат страж порядка заметил парня, который лежал на кровати. Под ним горели матрац и одеяло. Разбудив молодого человека, который был в нетрезвом состоянии, полицейский вывел его из дома. До приезда пожарной службы сотрудники полиции потушили горевшие матрац и одеяло, а также успели эвакуировать из горящего дома 28 человек».

Благодаря полицейским ни один из жителей дома не пострадал. За неосторожное обращение с огнем горожанин, устроивший пожар, привлечен к административной ответственности.

П. Плахотников.

Фото: liter.kz.

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