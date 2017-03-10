В Гватемале число погибших при пожаре детей возросло до 37

В больницах остаются более десятка пострадавших в критическом состоянии.

Число погибших при пожаре в реабилитационном центре для жертв домашнего насилия в Гватемале возросло до 37 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на медиков, передает Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на медиков, передает РИА Новости





Ранее сообщалось, что при пожаре погибли 34 ребенка.





В больницах остаются более десятка пострадавших в критическом состоянии.





Причиной пожара стал поджог матрасов самими обитателями центра в знак протеста против плохого обращения и питания. В центре находились сотни детей, причем накануне пожара 60 воспитанников предприняли попытку побега, за что группа девочек была заключена в наказание в небольшую комнату с наглухо закрытыми дверями и окнами.



