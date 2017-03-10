Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Гватемале число погибших при пожаре детей возросло до 37

10 марта 2017, 20:18

В больницах остаются более десятка пострадавших в критическом состоянии.


Число погибших при пожаре в реабилитационном центре для жертв домашнего насилия в Гватемале возросло до 37 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на медиков, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что при пожаре погибли 34 ребенка.

В больницах остаются более десятка пострадавших в критическом состоянии.

Причиной пожара стал поджог матрасов самими обитателями центра в знак протеста против плохого обращения и питания. В центре находились сотни детей, причем накануне пожара 60 воспитанников предприняли попытку побега, за что группа девочек была заключена в наказание в небольшую комнату с наглухо закрытыми дверями и окнами.

Фото: REUTERS/ Saul Martinez.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...