В Гватемале число погибших при пожаре детей возросло до 37
10 марта 2017, 20:18
В больницах остаются более десятка пострадавших в критическом состоянии.
Число погибших при пожаре в реабилитационном центре для жертв домашнего насилия в Гватемале возросло до 37 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на медиков, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что при пожаре погибли 34 ребенка.
В больницах остаются более десятка пострадавших в критическом состоянии.
Причиной пожара стал поджог матрасов самими обитателями центра в знак протеста против плохого обращения и питания. В центре находились сотни детей, причем накануне пожара 60 воспитанников предприняли попытку побега, за что группа девочек была заключена в наказание в небольшую комнату с наглухо закрытыми дверями и окнами.
Фото: REUTERS/ Saul Martinez.
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