Минобороны РК: Погиб матрос срочной службы
10 марта 2017, 20:20
В настоящее время проводятся следственные мероприятия по выяснению причин и обстоятельств.
Министерство обороны РК распространило официальное сообщение по факту смерти военнослужащего, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"10 марта т.г. в результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий войсковой части 29011 матрос срочной службы Шишимбаев М.А", - говорится в распространенном сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия по выяснению причин и обстоятельств.
Фото: mod.gov.kz.
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