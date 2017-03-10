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Минобороны РК: Погиб матрос срочной службы

10 марта 2017, 20:20

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по выяснению причин и обстоятельств.


Министерство обороны РК распространило официальное сообщение по факту смерти военнослужащего, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"10 марта т.г. в результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий войсковой части 29011 матрос срочной службы Шишимбаев М.А", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия по выяснению причин и обстоятельств.

Фото: mod.gov.kz.

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