Военные США пожаловались на бесконтрольные полеты дронов над ядерными объектами

В 2016 году флот устроил настоящую охоту за любителями запускать дроны над базой Китсап (штат Вашингтон), где базируются стратегические подводные ракетоносцы типа «Огайо».

Вопрос противодействия свободным полетам частных беспилотников над объектами ядерных сил решается слишком медленно. Об этом, как сообщает сайт Военно-морского института США (USNI), заявили в Стратегическом командовании американских вооруженных сил (STRATCOM).





«Нужно выработать соответствующие правила и режим, чтобы наши люди точно знали, как поступать. И мы должны предоставить им необходимое оснащение, чтобы они могли обнаружить угрозу и верно отреагировать на нее. Все это делается слишком медленно», — заявил командующий STRATCOM генерал Джон Хайтен, выступая в сенате США.





На полное отсутствие правового режима и должностных инструкций американские военные указывают уже не в первый раз. «Я не могу просто отдать приказ стрелять из дробовиков по всему, что летает над ядерным объектом. Должен же быть закон: что мы можем делать, чего не можем», — заявил в сентябре 2016 года генерал Робин Рэнд, глава Командования глобального удара ВВС США.





В 2016 году, пишет сайт USNI, флот устроил настоящую охоту за любителями запускать дроны над базой Китсап (штат Вашингтон), где базируются стратегические подводные ракетоносцы типа «Огайо». «Совершенно невозможно понять, что происходит: это просто любители развлекаются или какая-то подлость задумана?» — заявил заместитель главкома ВМС США адмирал Билл Моран.







