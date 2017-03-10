Абдрахманов и Лавров обсудили предстоящую встречу по Сирии в Астане

Третий раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на 14-15 марта.

Главы МИД Казахстана и России Кайрат Абдрахманов и Сергей Лавров провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого затронули подготовку к встрече по Сирии в Астане 14-15 марта. Как сообщили в российском дипведомстве, беседа состоялась по инициативе казахстанской стороны , передает , передает ТАСС





"Министры, в частности, обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия в международных организациях, рассмотрели ход подготовки третьей Международной встречи по Сирии в Астане 14-15 марта 2017 года", - информировали в МИД.





Как сообщили в МИД РК, в переговорах примут участие делегации России, Турции и Ирана, направлены приглашения представителям ООН, США и Иордании. Ожидается подтверждение участия во встрече делегаций правительства и вооруженной оппозиции Сирии. 14 марта планируются предварительные консультации, а на 15 марта намечено пленарное заседание участников встречи.





По словам начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского, в ходе переговоров "предусматривается завершить разработку единой карты присутствия в Сирии формирований террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ, согласовать проект положения о примирившемся районе, сформировать рабочую группу по обмену насильственно удерживаемыми лицами, обсудить предложения о формировании международной коалиции по разминированию объектов культурного наследия ЮНЕСКО и созданию конституционной комиссии".



