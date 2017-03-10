Абдрахманов и Лавров обсудили предстоящую встречу по Сирии в Астане
10 марта 2017, 20:47
Третий раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на 14-15 марта.
Главы МИД Казахстана и России Кайрат Абдрахманов и Сергей Лавров провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого затронули подготовку к встрече по Сирии в Астане 14-15 марта. Как сообщили в российском дипведомстве, беседа состоялась по инициативе казахстанской стороны, передает ТАСС.
"Министры, в частности, обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия в международных организациях, рассмотрели ход подготовки третьей Международной встречи по Сирии в Астане 14-15 марта 2017 года", - информировали в МИД.
Как сообщили в МИД РК, в переговорах примут участие делегации России, Турции и Ирана, направлены приглашения представителям ООН, США и Иордании. Ожидается подтверждение участия во встрече делегаций правительства и вооруженной оппозиции Сирии. 14 марта планируются предварительные консультации, а на 15 марта намечено пленарное заседание участников встречи.
По словам начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского, в ходе переговоров "предусматривается завершить разработку единой карты присутствия в Сирии формирований террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ, согласовать проект положения о примирившемся районе, сформировать рабочую группу по обмену насильственно удерживаемыми лицами, обсудить предложения о формировании международной коалиции по разминированию объектов культурного наследия ЮНЕСКО и созданию конституционной комиссии".
Фото: Sputnik/ Болат Шайхинов.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848214-54be01add94e7e02a6d79543770d4547
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...