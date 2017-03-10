На месте крушения вертолета в Стамбуле нашли тела двух пилотов
10 марта 2017, 21:03
Министерство транспорта, судоходства и связи Турции подтвердило, что причиной крушения вертолета стало столкновение с телебашней.
Количество погибших при катастрофе вертолета в Стамбуле, жертвами которой стали четверо россиян, возросло до семи, сообщил мэр города Кадир Топбаш, передает РИА Новости.
Ранее МИД России сообщил о гибели четырех россиян при падении вертолета в Стамбуле.
"При катастрофе вертолета погибло семь человек", — цитирует Топбаша телеканал NTV. Сообщается, что на месте падения вертолета были обнаружены тела двух пилотов – граждан Турции.
Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин сообщил, что по меньшей мере пять человек погибли в результате катастрофы вертолета, который упал на автодорогу в условиях сильного тумана. Катастрофа произошла в 11.21 мск, через 5-6 минут после взлета. Вертолет принадлежит группе компаний Eczacibasi. Всего в кабине находились семь человек, из них два пилота.
Министерство транспорта, судоходства и связи Турции подтвердило, что причиной крушения вертолета стало столкновение с телебашней.
Фото: AP Photo/ IHA.
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