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На месте крушения вертолета в Стамбуле нашли тела двух пилотов

10 марта 2017, 21:03

Министерство транспорта, судоходства и связи Турции подтвердило, что причиной крушения вертолета стало столкновение с телебашней.


Количество погибших при катастрофе вертолета в Стамбуле, жертвами которой стали четверо россиян, возросло до семи, сообщил мэр города Кадир Топбаш, передает РИА Новости.

Ранее МИД России сообщил о гибели четырех россиян при падении вертолета в Стамбуле.

"При катастрофе вертолета погибло семь человек", — цитирует Топбаша телеканал NTV. Сообщается, что на месте падения вертолета были обнаружены тела двух пилотов – граждан Турции.

Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин сообщил, что по меньшей мере пять человек погибли в результате катастрофы вертолета, который упал на автодорогу в условиях сильного тумана. Катастрофа произошла в 11.21 мск, через 5-6 минут после взлета. Вертолет принадлежит группе компаний Eczacibasi. Всего в кабине находились семь человек, из них два пилота.

Министерство транспорта, судоходства и связи Турции подтвердило, что причиной крушения вертолета стало столкновение с телебашней.

Фото: AP Photo/ IHA.

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