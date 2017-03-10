СМИ сообщили число пострадавших после нападения с топором в Дюссельдорфе
10 марта 2017, 21:48
В ходе погони злоумышленник пострадал и сейчас находится в больнице.
По уточненным данным, десять человек получили ранения в результате нападения мужчины с топором на вокзале в немецком Дюссельдорфе, пишет газета Sueddeutsche Zeitung. Ранее сообщалось о семи пострадавших, передает РИА Новости.
В пятницу мужчина с топором совершил нападение на посетителей вокзала в Дюссельдорфе в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Среди пострадавших — 80-летний мужчина, а также две гражданки Италии. При этом сообщается, что четыре человека получили тяжелые ранения головы. Как пишет газета, в настоящее время их жизни находятся вне опасности.
Полиция ведет расследование. Основываясь на предварительных материалах следствия, полиция предполагает, что злоумышленник действовал в одиночку. Также сообщается, что совершивший нападения имеет проблемы с психикой — по данным газеты, речь идет о параноидальной шизофрении.
Ранее полиция сообщила, что подозреваемый попытался скрыться от преследования недалеко от вокзала, но его задержали. В ходе погони он пострадал и сейчас находится в больнице.
Фото: AFP 2017/ dpa/Horst Ossinger.
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