Пропавший в США казахстанский гинеколог рассказал о причинах «бегства»

Нурбол Данияров уверяет, что сейчас он в трудовом отпуске и уже совсем скоро вернется на родину.

В США развернули поиски казахстанского врача. Нурбол Данияров бесследно исчез несколько дней назад. Гинеколог из Алматы поехал заграницу по специальной программе повышения квалификации. Однако за день до возвращения на родину медик странным образом пропал, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





К поискам Нурбола подключились иностранные коллеги и даже американские полицейские. Позже казахстанец вышел на связь. Выяснилось, что он решил задержаться в чужой стране





Вот уже несколько дней пользователи соцсетей активно обсуждают сообщение о пропаже казахстанского врача. Оно появилось в интернете седьмого марта. Автор утверждает, что гинеколог из Алматы Нурбол Данияров бесследно исчез в США. Сегодня журналистам телеканала удалось разыскать организатора обучения наших медиков заграницей. Нургуль Салиева подтвердила, Нурбол действительно пропал накануне отъезда домой.





Нургуль Салиева, организатор курсов:





- Утром мы никак не могли понять, почему Нурбол не спускается на завтрак, так как надо было уже ехать на операции. Его не могли мы дождаться, начали искать - в комнате его не было. Мы вызвали полицию, и полиция сказала: посмотрите его вещи в комнате. И только тогда мы обнаружили, что не только его, но и его вещей нет, и мы осознали, что он сбежал.





В США Нурбол и еще трое его коллег приехали 25 февраля. Две недели американские хирурги обучали наших новым методикам. По прилету на родину, говорят организаторы, алматинские врачи будут лечить детей со сложными заболеваниями в детских домах. Однако за день до окончания тренинга Нурбол Данияров вдруг почему-то передумал возвращаться домой.





Нургуль Салиева, организатор курсов:





- Мы обнаружили, что, оказывается, за день до исчезновения он распечатал билет на автобус Ричмонд – Чикаго. Ну, уже было ясно, что это был заранее спланированный побег.





Обращение получило широкую огласку. Под постом появилось больше сотни комментариев. Кто-то поддержал казахстанца, другие требовали для него сурового наказания.





Нургуль Салиева, организатор курсов:





- Дело в том, что сам Нурбол не считает, что сделал что-то неправильно. Он написал: я не убил человека. То есть у него преступление ассоциируется только с убийством человека. А то, что он подвел стольких врачей, как казахстанских, так и американских...





Однако сам Данияров ничего ужасного в своем поступке не видит. Вот что он сообщил нам сегодня.





- Я не сбегал, и я никому ничего не должен! Все деньги по приезду я отдал исполнительному директору. Меня представили монстром перед моей страной. У нас даже с этой компанией не было трудового договора, на котором я настаивал изначально. Мне не понравилось их отношение к моей персоне. До приезда говорили одно, после приезда - другое. Не верьте, я никого не обманывал, тем более свою страну и Родину.





Нурбол Данияров рассказал, что билеты на самолет в оба конца он купил на свои деньги. Поэтому решил просто их обменять на другую дату.





По словам беглеца, его оклеветали. Нурбол Данияров уверяет, что сейчас он в трудовом отпуске и уже совсем скоро вернется на родину. Однако организаторы обучения теперь переживают. Ведь из-за поступка алматинского доктора программу повышения квалификации наших специалистов в США могут закрыть.





Алтынай Аманбаева.







