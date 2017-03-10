В Казахстану снизилась цена продажи нового жилья

Купить квартиру в новостройке в феврале стало дешевле в ряде городов.

Новостройки в среднем по стране подешевели за месяц на 0,4%, сообщает сообщает kn.kz со ссылкой на Комитет по статистике РК. Стоимость квадратного метра нового жилья составила 248,2 тысячи тенге.





Цена перепродажи благоустроенной жилой недвижимости в феврале 2017 года осталась на уровне предыдущего месяца и составила 188,5 тысячи тенге. Арендная ставка благоустроенного жилья повысилась на 0,4% и равна 1 292 тг/кв.м в месяц.





Купить квартиру в новостройке в феврале стало дешевле в городах: Шымкент (-4,7%), Павлодар (-2,8%), Костанай (-2,3%), Алматы (-0,6%). Рост цен продемонстрировал только рынок Астаны — на 0,6% за месяц. За год цена на новое жилье в среднем по Казахстану снизилась по сравнению с февралем 2016 года на 5,1%.





Цена перепродажи благоустроенного жилья снизилась за месяц лишь в городах Павлодар (-2,5%) и Актау (0,9%). Снять квартиру в феврале стало дороже в Кызылорде (4,7%) и Костанае (4%).



