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В бишкекский вуз поступил 80-летний студент

11 марта 2017, 00:30

Аксакал учится на общих основаниях наравне с другими студентами в аспирантуре университета имени Ишенаалы Арабаева.


В университете имени Ишенаалы Арабаева учится необыкновенный студент — Тологону Бейшееву в этом году исполнилось 80 лет.

Аксакал учится на общих основаниях наравне с другими студентами в аспирантуре университета имени Ишенаалы Арабаева.

Ранее он хотел издать книгу на основе своих исследований, но преподаватели пояснили, что труд тянет на кандидатскую диссертацию, и посоветовали ему защититься.

Темой его работы по филологии являются методические материалы и словари для студентов на кыргызском языке.

Тологон ата живет в селе Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области. Он отец двоих сыновей и девяти дочерей. В 70-80-х годах прошлого века работал учителем в сельской школе, а затем занялся фермерством. По его словам, после окончания школы он делал попытки поступить на факультет филологии Кыргызского национального университета вместе с Балбаем Алагушевым, Маром Байджиевым и Кенешом Жусуповым, которые потом стали признанными писателями. Но в течение трех лет его не принимали, так как его отец считался контрреволюционером. Позже, после реабилитации отца, он все-таки поступил в вуз и окончил его в 1969 году.

По словам руководителей диссертанта, Тологон ата очень серьезно готовится к защите и плотно работает с архивными материалами.

Источник: Sputnik Кыргызстан.

Фото: РИА Новости. Табылды Кадырбеков.

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