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Президент Чехии в шутку назвал себя "агентом Кремля"

11 марта 2017, 01:02

Таким образом чешский лидер в шутливой форме ответил на вопрос о своей "пророссийской позиции".


Президент Чехии Милош Земан на пресс-конференции в пятницу в шутку на русском языке назвал себя агентом России, Китая, и США. Об этом сообщает Sputnik Deutschland, передает РИА Новости.

Таким образом чешский лидер в шутливой форме ответил на вопрос о своей "пророссийской позиции".

"Вы знаете, я российский агент и, в частности, Владимира Владимировича Путина", — заявил Земан. Он добавил, что также является агентом китайского лидера Си Цзиньпина и новой американской администрации.

Кроме того, чешский президент повторно заявил, что выступает за отмену антироссийских санкций и усиление торгово-экономических отношений с Россией.

Земан занимает пост главы государства с 2013 года. Он собирается баллотироваться в президенты и на следующих выборах, которые пройдут в 2018 году. Ранее Земан не раз высказывался за отмену антироссийских санкций. По данным последних опросов, он является самым популярным политиком в Чехии.

Фото: РИА Новости.

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