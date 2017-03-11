Президент Чехии в шутку назвал себя "агентом Кремля"

Таким образом чешский лидер в шутливой форме ответил на вопрос о своей "пророссийской позиции".

Президент Чехии Милош Земан на пресс-конференции в пятницу в шутку на русском языке назвал себя агентом России, Китая, и США. Об этом сообщает Sputnik Deutschland, передает Об этом сообщает Sputnik Deutschland, передает РИА Новости





Таким образом чешский лидер в шутливой форме ответил на вопрос о своей "пророссийской позиции".





"Вы знаете, я российский агент и, в частности, Владимира Владимировича Путина", — заявил Земан. Он добавил, что также является агентом китайского лидера Си Цзиньпина и новой американской администрации.





Кроме того, чешский президент повторно заявил, что выступает за отмену антироссийских санкций и усиление торгово-экономических отношений с Россией.





Земан занимает пост главы государства с 2013 года. Он собирается баллотироваться в президенты и на следующих выборах, которые пройдут в 2018 году. Ранее Земан не раз высказывался за отмену антироссийских санкций. По данным последних опросов, он является самым популярным политиком в Чехии.



