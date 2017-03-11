Президент Чехии в шутку назвал себя "агентом Кремля"
11 марта 2017, 01:02
Таким образом чешский лидер в шутливой форме ответил на вопрос о своей "пророссийской позиции".
Президент Чехии Милош Земан на пресс-конференции в пятницу в шутку на русском языке назвал себя агентом России, Китая, и США. Об этом сообщает Sputnik Deutschland, передает РИА Новости.
Таким образом чешский лидер в шутливой форме ответил на вопрос о своей "пророссийской позиции".
"Вы знаете, я российский агент и, в частности, Владимира Владимировича Путина", — заявил Земан. Он добавил, что также является агентом китайского лидера Си Цзиньпина и новой американской администрации.
Кроме того, чешский президент повторно заявил, что выступает за отмену антироссийских санкций и усиление торгово-экономических отношений с Россией.
Земан занимает пост главы государства с 2013 года. Он собирается баллотироваться в президенты и на следующих выборах, которые пройдут в 2018 году. Ранее Земан не раз высказывался за отмену антироссийских санкций. По данным последних опросов, он является самым популярным политиком в Чехии.
Фото: РИА Новости.
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