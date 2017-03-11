В Англии кроличья нора оказалась входом в подземный храм тамплиеров
11 марта 2017, 01:31
Возраст храма может достигать 700 лет. Однако специалисты не берутся назвать точную дату его возведения.
В Великобритании кроличья нора выдала расположение подземного храма ордена тамплиеров. Об этом сообщает издание Metro, передает РИА Новости.
Древнюю рукотворную пещеру нашли на фермерском поле неподалеку от города Шропшир. Вход в нее был замаскирован под кроличью нору. Местные жители, побывавшие в святилище, рассказали, что оно находится в отличном состоянии.
По данным Metro, возраст храма может достигать 700 лет. Однако специалисты не берутся назвать точную дату его возведения. По мнению журналистов, святилище скорее всего принадлежало рыцарям ордена тамплиеров или их последователям.
Фото: REUTERS/ Rebecca Naden.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848230-da46f4f6ef07291bddbd7408359bcf07
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...