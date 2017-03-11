В Москве полицейские устроили погоню со стрельбой
11 марта 2017, 01:45
В салоне машины находились четыре человека — двое мужчин и две женщины. Они были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
На юге Москвы полицейские устроили погоню со стрельбой за автомобилем, который не остановился по их требованию. Об этом РБК сообщил представитель столичного главка МВД.
«В ответ на законное требование сотрудников полиции, водитель отказался останавливаться для проверки в районе Мелитопольской улицы», — рассказал он. По его словам, водитель автомобиля попытался скрыться на высокой скорости.
«Для задержания машины было сделано несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. Автомобиль был задержан», — сказал собеседник РБК.
Он отметил, что в салоне машины находились четыре человека — двое мужчин и две женщины. Они были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, — заключил он.
Фото: svopi.ru.
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