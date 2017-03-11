Хижниченко вызван в сборную Казахстана
11 марта 2017, 02:00
22 марта состоится товарищеская встреча с Кипром.
Нападающий солигорского «Шахтера» Сергей Хижниченко вызван в национальную сборную Казахстана на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 27 марта.
В рамках этого сбора казахстанская сборная проведет два матча: 22 марта состоится товарищеская встреча с Кипром, а 27 числа — выездной матч квалификации чемпионата мира-2018 против сборной Армении.
Источник: Sports.kz.
Фото: redfootbal.com.
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