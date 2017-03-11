Хижниченко вызван в сборную Казахстана

Нападающий солигорского «Шахтера» Сергей Хижниченко вызван в национальную сборную Казахстана на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 27 марта.





В рамках этого сбора казахстанская сборная проведет два матча: 22 марта состоится товарищеская встреча с Кипром, а 27 числа — выездной матч квалификации чемпионата мира-2018 против сборной Армении.







