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Снегопад ожидается в субботу

11 марта 2017, 06:00

Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью, на юго-западе с пыльной бурей.


С прохождением атмосферных фронтов на востоке, юго-востоке и в центре республики местами ожидаются осадки, преимущественно снег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью, на юго-западе с пыльной бурей.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях - местами туман.

В Карагандинской области местами ожидается туман, низовая метель. В Алматинской, Жамбылской областях – местами туман, гололед. В Южно-Казахстанской области - местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью туман.

В Атырауской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с. В Мангыстауской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматы днем 0°, преимущественно облачно.

В Астане днем -11°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Сегодня

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