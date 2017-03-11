Снегопад ожидается в субботу
11 марта 2017, 06:00
Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью, на юго-западе с пыльной бурей.
С прохождением атмосферных фронтов на востоке, юго-востоке и в центре республики местами ожидаются осадки, преимущественно снег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью, на юго-западе с пыльной бурей.
В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях - местами туман.
В Карагандинской области местами ожидается туман, низовая метель. В Алматинской, Жамбылской областях – местами туман, гололед. В Южно-Казахстанской области - местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью туман.
В Атырауской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с. В Мангыстауской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Алматы днем 0°, преимущественно облачно.
В Астане днем -11°, ясно.
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Фото: Сегодня
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