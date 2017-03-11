В Азербайджане приняли решение о повышении пенсионного возраста

В Казахстане повышение начнется с будущего года.

Парламент Азербайджана повысил пенсионный возраст для мужчин и женщин до 65 лет. В прошлом году указ о повышении пенсионного возраста подписал президент Белоруссии, сообщает Би-би-си





Повышение пенсионного возраста особенно серьезно коснется женщин. Поэтапно до 2027 года он поднимется с 60 до 65 лет.

Для мужчин отправной точкой станут нынешние 63 года, до 2021 пенсионный возраст достигнет 65 лет.





Минимальная пенсия по решению парламент определена на уровне 110 манатов (около 62 долларов).





Из 15 стран бывшего СССР в шести складывается ситуация, требующая поднятия порога пенсионного возраста. Это связано с тем, что работающие не могут содержать пенсионеров из-за старения населения.





Стабильной экономисты считать ситуацию, когда количество работающих в три раза превышает количество пенсионеров. В Азербайджане это соотношение - полтора к одному, и число пенсионеров продолжает расти.

В Беларусии пенсионный возраст повысится к 2022 году до 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин. В апреле прошлого года президент Александр Лукашенко подписал указ о этом.

В Казахстане повышение начнется с будущего года.

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