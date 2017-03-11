Китайские спортсмены соединили кунг-фу с баскетболом
11 марта 2017, 06:55
Ежедневные двухчасовые тренировки для всех желающих активист проводит в баскетбольном центре Free Heart Freestyle.
Житель Пекина Шен Гуодинь вместе со своими последователями продемонстрировал новый вид спорта, который представляет собой смесь кунг-фу и баскетбола, сообщает Lenta.ru.
Видео размещено на портале Ruply.tv.
Гуодинь рассказал, что изначально игра с мячом зародилась в США, «но мы азиаты, поэтому стало интересно, можно ли совместить баскетбол с нашей культурой».
Ежедневные двухчасовые тренировки для всех желающих активист проводит в баскетбольном центре Free Heart Freestyle.
Фото: скриншот
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com