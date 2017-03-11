Китайские спортсмены соединили кунг-фу с баскетболом

Ежедневные двухчасовые тренировки для всех желающих активист проводит в баскетбольном центре Free Heart Freestyle.

Житель Пекина Шен Гуодинь вместе со своими последователями продемонстрировал новый вид спорта, который представляет собой смесь кунг-фу и баскетбола, сообщает Lenta.ru.





Видео размещено на портале Ruply.tv.





Гуодинь рассказал, что изначально игра с мячом зародилась в США, «но мы азиаты, поэтому стало интересно, можно ли совместить баскетбол с нашей культурой».





Ежедневные двухчасовые тренировки для всех желающих активист проводит в баскетбольном центре Free Heart Freestyle.











