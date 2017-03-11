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У актера Джона Гудмана появилась звезда на голливудской Аллее славы

11 марта 2017, 07:20

Во время фотосессии, позируя папарацци, он лег прямо на тротуар.


У знаменитого американского актера Джона Гудмана появилась звезда на Аллее славы Голливуда, сообщает Lenta.ru.

Церемония прошла 10 марта, на ней, в частности, присутствовал Джефф Бриджес — друг Гудмана и партнер по легендарному фильму братьев Коэнов «Большой Лебовски» (1998).

«Это невероятно. Было бы неправильно в такой момент не вспомнить тех, без кого я не был бы здесь: мою мать и моих учителей», — цитирует ТАСС выступление артиста на торжестве по случаю открытия звезды.

По его словам, теперь он по-настоящему ощущает себя частью Голливуда. На церемонии Гудману вручили памятную доску с копией заложенной звезды. Во время фотосессии, позируя папарацци, он лег прямо на тротуар.

Джону Гудману 64 года, в актерской профессии он уже более 40 лет и за это время снялся примерно в 100 фильмах. Наиболее известные из них — «Бартон Финк» (1991), «Большой Лебовски», «О, где же ты, брат?» (2000), также он озвучивал героев культовых телепрограммы для детей «Улица Сезам» (1960—), мультсериалов «Симпсоны» (1989—) и «Футурама» (1999-2013), анимационных лент «Похождения императора» (2000 и 2006), «Корпорация монстров» (2001), «Тачки» (2006),

Аллея славы находится на Голливудском бульваре на северо-востоке Лос-Анджелеса. Создать ее в 1953 году предложил резидент Голливудской торговой палаты Э. М. Стюарт. В настоящее время в ней более 2,6 тысячи звезд, символ Гудмана стал 2604-м.

Фото: AP

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