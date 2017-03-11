В США мать двоих детей скончалась после липосакции
11 марта 2017, 07:42
Врач, проводивший операцию, уже выразил соболезнования семье погибшей.
32-летняя жительница острова Антигуа в Карибском море Никиша Льюис прилетела в США на прошлой неделе, чтобы сделать липосакцию. Девушка обратилась в клинику Spectrum Aesthetics в Майами, сообщает Life.ru.
6 марта Никише провели операцию, но спустя какое-то время она перестала дышать. Медики попытались реанимировать пациентку и даже вызвали 911, но Льюис умерла. Об инциденте сообщило издание Mail Online.
Врач, проводивший операцию, уже выразил соболезнования семье погибшей. При этом причина смерти девушки пока так и не установлена. Полиция начала проверку инцидента.
Известно, что Никиша работала в миграционной службе в аэропорту. У неё остались муж и двое маленьких детей.
Фото: социальные сети
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