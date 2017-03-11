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У Ждуна может появиться женская версия

11 марта 2017, 08:15

Скульптура установлена на лавочке у Лейденского университета.


Скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, создавшая образ Ждуна, работает над его женской версией. Это следует из записи в ее Instagram, сообщает Lenta.ru.

«Работаю, работаю, работаю. Новая скульптура. Что это будет? Ждун или Ждуня?» — сообщила она, последние два слова написав как латиницей, так и кириллицей.

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Публикация от Margriet van Breevoort (@margrietvanbreevoort) Мар 10 2017 в 10:29 PST


В другом посте художница разместила эскиз нового произведения.

Гибрид слона и насекомого, названный Homunculus Loxodontus, был создан в качестве «компаньона» для пациентов, ожидающих приема у врача. Скульптура установлена на лавочке у Лейденского университета.

В русскоязычном сегменте интернета необычное существо получило имя Ждун и стало героем множества мемов.

Фото: социальные сети

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