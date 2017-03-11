У Ждуна может появиться женская версия

«Работаю, работаю, работаю. Новая скульптура. Что это будет? Ждун или Ждуня?» — сообщила она, последние два слова написав как латиницей, так и кириллицей.

Публикация от Margriet van Breevoort (@margrietvanbreevoort) Мар 10 2017 в 10:29 PST

В другом посте художница разместила эскиз нового произведения.

Гибрид слона и насекомого, названный Homunculus Loxodontus, был создан в качестве «компаньона» для пациентов, ожидающих приема у врача. Скульптура установлена на лавочке у Лейденского университета.





В русскоязычном сегменте интернета необычное существо получило имя Ждун и стало героем множества мемов.