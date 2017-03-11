Букмекеры снизили коэффициент на победу Головкина над Джейкобсом
11 марта 2017, 08:21
Бой состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Букмекерские конторы не сомневаются в победе казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) над американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
Изначально, когда стало известно о проведении боя Головкин — Джейкобс в марте, букмекеры предлагали следующие коэффициенты: победа Головкина — 1,32, победа Джейкобса — 3,50.
Однако по мере приближения даты поединка их уверенность в победе GGG растет — актуальные котировки (на примере William Hill): победа Головкина — 1,10, победа Джейкобса — 6,50.
Бой состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Фото: sports.kz
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