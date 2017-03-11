Тереза Мэй может запустить процедуру Brexit уже 14 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о ЕС и тем самым запустить процедуру выхода страны из блока уже в ближайший вторник, 14 марта. Об этом сообщила газета Daily Telegraph.





Поводом для этого станет то обстоятельство, что уже 13 марта законопроект (билль) о запуске правительством процедуры выхода Великобритании из сообщества будет одобрен обеими палатами парламента - Палатой общин и Палатой лордов, последняя из которых больше не будет вносить в этот документ новых поправок. Ожидается, что правительство Мэй отвергнет обе внесенные пэрами поправки. Одна из них касается защиты прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании (то есть фактически оставляет для них возможность остаться в Соединенном Королевстве после Brexit), а вторая требует, чтобы правительство заручилось санкцией парламента, прежде чем заключать с ЕС соглашение о выходе страны из состава Евросоюза.



