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Тереза Мэй может запустить процедуру Brexit уже 14 марта

11 марта 2017, 09:02

13 марта законопроект (билль) о запуске правительством процедуры выхода Великобритании из сообщества будет одобрен обеими палатами парламента - Палатой общин и Палатой лордов.


По данным газеты Telegraph, члены кабинета министров в частном порядке оказывают давление на премьер-министра, чтобы она запустила процедуру выхода из сообщества как можно скорее, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о ЕС и тем самым запустить процедуру выхода страны из блока уже в ближайший вторник, 14 марта. Об этом сообщила газета Daily Telegraph.

Поводом для этого станет то обстоятельство, что уже 13 марта законопроект (билль) о запуске правительством процедуры выхода Великобритании из сообщества будет одобрен обеими палатами парламента - Палатой общин и Палатой лордов, последняя из которых больше не будет вносить в этот документ новых поправок. Ожидается, что правительство Мэй отвергнет обе внесенные пэрами поправки. Одна из них касается защиты прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании (то есть фактически оставляет для них возможность остаться в Соединенном Королевстве после Brexit), а вторая требует, чтобы правительство заручилось санкцией парламента, прежде чем заключать с ЕС соглашение о выходе страны из состава Евросоюза.

С учетом имеющегося расклада сил в нижней палате - депутаты Палаты общин должны будут поддержать исполнительную власть и отвергнуть эти поправки. А Палата общин на этот раз, по сведениям издания, не станет чинить правительству препятствий и одобрит законопроект тем же днем, то есть в понедельник.

Таким образом уже 14 марта после того, как билль о Brexit будет ратифицирован королевой Елизаветой II и обретет статус закона, правительству Мэй будет дан зеленый свет для запуска процедуры выхода страны из ЕС. Введение в действие статьи 50 даст автоматический старт двухлетним переговорам британского правительства с Европейской комиссией об условиях Brexit.

По имеющейся у газеты информации, члены кабинета министров в частном порядке оказывают давление на Мэй, чтобы она запустила процедуру выхода из сообщества как можно скорее. Дело в том, что это решение поможет премьеру переместить фокус общественного внимания с критики, которой политики и СМИ подвергают в последние три дня озвученные в среду министром финансов Филипом Хаммондом параметры государственного бюджета на наступающий финансовый год (он начнется уже 1 апреля). Поводом для критики послужило намерение канцлера казначейства увеличить выплаты взносов в национальный страховой фонд, что противоречит предвыборным обещаниям тори от 2015 года.

Газета также сообщила о заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель, которая дала понять, что если Тереза Мэй введет на следующей неделе в действие статью 50, то 27 остающихся в ЕС стран проведут 6 апреля чрезвычайный саммит.

Фото: AP Photo




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