Тереза Мэй может запустить процедуру Brexit уже 14 марта
11 марта 2017, 09:02
13 марта законопроект (билль) о запуске правительством процедуры выхода Великобритании из сообщества будет одобрен обеими палатами парламента - Палатой общин и Палатой лордов.
По данным газеты Telegraph, члены кабинета министров в частном порядке оказывают давление на премьер-министра, чтобы она запустила процедуру выхода из сообщества как можно скорее, сообщает ТАСС.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о ЕС и тем самым запустить процедуру выхода страны из блока уже в ближайший вторник, 14 марта. Об этом сообщила газета Daily Telegraph.
Поводом для этого станет то обстоятельство, что уже 13 марта законопроект (билль) о запуске правительством процедуры выхода Великобритании из сообщества будет одобрен обеими палатами парламента - Палатой общин и Палатой лордов, последняя из которых больше не будет вносить в этот документ новых поправок. Ожидается, что правительство Мэй отвергнет обе внесенные пэрами поправки. Одна из них касается защиты прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании (то есть фактически оставляет для них возможность остаться в Соединенном Королевстве после Brexit), а вторая требует, чтобы правительство заручилось санкцией парламента, прежде чем заключать с ЕС соглашение о выходе страны из состава Евросоюза.
С учетом имеющегося расклада сил в нижней палате - депутаты Палаты общин должны будут поддержать исполнительную власть и отвергнуть эти поправки. А Палата общин на этот раз, по сведениям издания, не станет чинить правительству препятствий и одобрит законопроект тем же днем, то есть в понедельник.
Таким образом уже 14 марта после того, как билль о Brexit будет ратифицирован королевой Елизаветой II и обретет статус закона, правительству Мэй будет дан зеленый свет для запуска процедуры выхода страны из ЕС. Введение в действие статьи 50 даст автоматический старт двухлетним переговорам британского правительства с Европейской комиссией об условиях Brexit.
По имеющейся у газеты информации, члены кабинета министров в частном порядке оказывают давление на Мэй, чтобы она запустила процедуру выхода из сообщества как можно скорее. Дело в том, что это решение поможет премьеру переместить фокус общественного внимания с критики, которой политики и СМИ подвергают в последние три дня озвученные в среду министром финансов Филипом Хаммондом параметры государственного бюджета на наступающий финансовый год (он начнется уже 1 апреля). Поводом для критики послужило намерение канцлера казначейства увеличить выплаты взносов в национальный страховой фонд, что противоречит предвыборным обещаниям тори от 2015 года.
Газета также сообщила о заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель, которая дала понять, что если Тереза Мэй введет на следующей неделе в действие статью 50, то 27 остающихся в ЕС стран проведут 6 апреля чрезвычайный саммит.
Фото: AP Photo
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848243-a70e666196ce2e8524859c886c5997f3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...