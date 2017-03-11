В Сеуле при столкновениях после отставки президента погибли три человека

Третий человек скончался утром в больнице от полученных накануне ранений. Точная причина смерти уточняется. В пятницу сообщалось о двух погибших в результате столкновений. По всей видимости, они принадлежат к сторонникам президента, возмущенным решением суда.





Столкновения произошли, когда сторонники бывшего президента, недовольные решением суда, попробовали ворваться в здание. Кроме того, часть протестующих, вооруженная палками и обрезками труб, набросилась на журналистов, ожидавших решения у здания суда.





Как сообщило агентство Киодо, ранения получили десять журналистов. Среди протестующих ранено около 70 человек.