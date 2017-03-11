В Алматы в одной из квартир загорелась мебель

Эвакуировано 5 человек, из них 2 детей. Спасен инвалид со второго этажа.

В Алматы произошел пожар в одной из квартир 5-этажного дома по адресу Алмалинский р-н ул.Муратбаева д.135, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.





"В 09:35 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о сильном задымлении на 1-м этаже 5-и этажного жилого дома. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 5 минут, в 09:40 часов. Произошло горение мебели в спальном помещении", - сообщили в ведомстве.







