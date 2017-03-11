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В Алматы в одной из квартир загорелась мебель

11 марта 2017, 10:28

Эвакуировано 5 человек, из них 2 детей. Спасен инвалид со второго этажа.


В Алматы произошел пожар в одной из квартир 5-этажного дома по адресу Алмалинский р-н ул.Муратбаева д.135, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

"В 09:35 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о сильном задымлении на 1-м этаже 5-и этажного жилого дома. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 5 минут, в 09:40 часов. Произошло горение мебели в спальном помещении", - сообщили в ведомстве.



В подъезде наблюдалось сильное задымление.

Сотрудники противопожарной службы используя аппараты на сжатом воздухе для защиты дыхания проверили квартиру на наличие людей. Одновременно проводилась разведка на установление очага возгорания.

Эвакуировано 5 человек, из них 2 детей. Спасен инвалид со второго этажа.

Пожар локализован в 09:44 часов и ликвидирован в 09:46 часов.

Площадь пожара составила 5 кв.м. Жертв и пострадавших нет.




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