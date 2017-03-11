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Фильм "Аватар 2" выйдет на экраны после 2018 года

11 марта 2017, 11:10

Ранее предполагалось, что фильм выйдет в прокат в декабре 2018 года.


Зрители по всему миру должны будут подождать, чтобы увидеть продолжение культового фантастического фильма "Аватар" (Avatar, 2009). Об этом сообщил в пятницу, 10 марта, журналистам режиссер Джеймс Кэмерон, передает ТАСС.

"Что же, в 2018 году это не произойдет. Мы не анонсировали дату релиза фильма. Следует понимать, что речь идет о последовательном порядке выхода лент на экраны. Мы снимаем не "Аватар 2", а "Аватар 2", три, четыре и пять, это многосерийное предприятие", - пояснил он.

Ранее Кэмерон объявил о решении снять четыре сиквела картины. Предполагалось, что первый из них выйдет в прокат в декабре 2018 года.

Фильм "Аватар" вышел на экраны в 2009 году. Картина была номинирована на премию "Оскар" в девяти категориях и выиграла в трех из них. "Аватар" является самым коммерчески успешным фильмом в истории. Доходы от его проката составляют более $2,7 млрд.

Фото: скриншот

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