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В Актобе продолжаются антитеррористические учения

11 марта 2017, 11:15

Мероприятия продолжаются в Парке имени Первого Президента РК.


В Актобе продолжаются антитеррористические учения, начатые 10 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Актюбинской областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Мероприятия продолжаются в Парке имени Первого Президента РК. Действия проводятся с целью проверки действия силовых структур на возникновения нестандартных ситуации террористического характера, в том числе в общественных местах.

"В этой связи просим жителей и гостей города отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие", - сообщают в ведомстве.

Фото: Диапазон



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