В Актобе продолжаются антитеррористические учения
11 марта 2017, 11:15
Мероприятия продолжаются в Парке имени Первого Президента РК.
В Актобе продолжаются антитеррористические учения, начатые 10 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Актюбинской областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
Мероприятия продолжаются в Парке имени Первого Президента РК. Действия проводятся с целью проверки действия силовых структур на возникновения нестандартных ситуации террористического характера, в том числе в общественных местах.
"В этой связи просим жителей и гостей города отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие", - сообщают в ведомстве.
Фото: Диапазон
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