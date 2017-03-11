Казахстанцы-триумфаторы Чемпионата мира вернулись на Родину

Вечер 9 марта был особенно приятным для казахстанцев, интересующихся спортом. Наша соотечественница Юлия Галышева выиграла серебряную медаль Чемпионата мира по фристайлу–2017 в дисциплине параллельный могул.

Серебряный призер Чемпионата мира по фристайлу Юлия Галышева вернулась на Родину.





Вечер 9 марта был особенно приятным для казахстанцев, интересующихся спортом. Наша соотечественница Юлия Галышева выиграла серебряную медаль Чемпионата мира по фристайлу–2017 в дисциплине параллельный могул. Для казахстанского фристайла это первое «серебро» мирового первенства и вторая награда Чемпионатов мира в истории– два года назад Юлия Галышева добыла «бронзу» также в параллельном могуле.









Ранним утром 11 марта героиня мирового первенства вместе со всей казахстанской сборной по могулу вернулась в Алматы. Едва пройдя паспортный контроль, спортсменка и ее личный тренер Елена Круглыхина получили поздравление от самых преданных болельщиков.





"Поддержка была сильная, люди писали, звонили, оставляли комментарии в соцсетях. Многие присылали видео с телевизора, благо, была полная трансляция Чемпионата мира по телеканалу КAZSPORT. Люди смотрели, болели, очень приятно, что казахстанцы поддерживают своих спортсменов, даже если физически не могут присутствовать на самом стадионе, как, например, сейчас",– говорит Юлия Галышева.





Фристайл– зимний вид спорта, но мировое первенство по нему проходило в жаркой Испании, на вершине горной цепи Сьерра-Невада. Казахстанская спортсменка рассказывает, что участникам было тяжело делать более двух спусков подряд. Не потому, что они так слабы физически, а лишь из-за того, что приходилось кататься в очень теплых костюмах при температуре +15 градусов под палящим солнцем. К тому же, из-за сложных погодных условий снег постоянно таял, превращаясь в кашу после каждого проката. Организаторы старались делать все возможное, чтобы сохранить трассу в хорошем состоянии, но даже это не спасало некоторых спортсменов от травм и падений.





Особенно непросто было соревноваться в параллельном могуле, где приходится очень часто выходить на трассу.

Напомним, по правилам спортсмены определяются в пары согласно занятым в квалификации местам, после чего соревнуются между собой по олимпийской системе на выбывание.





Сразу после решающего финального заезда, в котором золотую награду завоевала представительница Франции, спортсменок, ставших призерами, попросили попозировать для телекамер. Юлия в этот момент особенно тяжело дышала. По словам спортсменки, в этот момент она чувствовала и счастье, и усталость одновременно.





"Конец сезона оцениваю на 10 из 10, потому что сделала все, что могла на данный момент. Первые старты, конечно, были не такими удачными. Надеюсь, следующий сезон будет лучше. Мы с тренером за лето будем готовить новую программу, усложнять прыжки. Но решение, что прыгать на том или ином соревновании, мы будем принимать непосредственно перед стартом в зависимости от состояния трассы, погоды",– комментирует Юлия Галышева.





В феврале трасса в корейском Пхенчхане, на которой в 2018 году пройдут Зимние Олимпийские Игры, прошла серьезное испытание– там состоялся этап Кубка мира, в котором участвовала и казахстанская сборная.

"Трасса очень удобная. Было очень холодно, так как это был вечерний старт. Мне понравилась трасса. Она стандартная, не рыхлая, не жесткая, температура воздуха холодная, но трасса не замерзает, мягкая. Всем спортсменам понравилась, просто, мерзли руки, это был самый большой минус. Нам поставили палатки, чтобы мы грелись. Уровень проведения соревнований очень высокий",– рассказала Юлия Галышева.





Cобственно, вот так выглядит медаль Чемпионата мира. "Белая снежинка" на самом деле очень легкая на вес, однако, на задней стороне вместе с надписями "FIS Freestyle&Snowboard World Championships Sierra Nevada 2017" стоит указание пробы- 925. А значит, серебро настоящее!

В дальнейших планах нашей титулованной представительницы фристайла– участие в Чемпионате Казахстана, который пройдет в 20-х числах марта, после чего спортсмены уходят на заслуженный отдых. Впрочем, почивать на лаврах долго не придется. Уже в мае начинается подготовка к новому сезону. Усиленные тренировки на снегу в Альпах, на водных трамплинах и в спортзале позволят заложить прочную основу для будущих побед в очень важном олимпийском сезоне.









Напомним, что по итогам Чемпионата мира по фристайлу в параллельном могуле в женских соревнованиях «золото» выиграла француженка Перрин Лафо, «серебро» завоевала казахстанка Юлия Галышева, бронзовая медаль — у американки Джаелин Кауф. В индивидуальных женских соревнованиях по могулу Юлия Галышева заняла 7 место, остановившись в шаге от выхода в решающий финал. Среди мужчин лучший результат на Чемпионате мира– 5 место, показал Дмитрий Рейхерд в параллельном могуле.



