Подозреваемый в ДТП со смертельным исходом в Шымкенте арестован
11 марта 2017, 12:12
Проводится досудебное расследование.
Предполагаемый виновник аварии в Шымкенте явился с повинной, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.
"Водитель Toyota Camry, 1986 г.р., житель Ордабасинского района явился с повинной в Абайский ОП УВД г. Шымкент. В настоящее время подозреваемый арестован. Назначен ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 марта 2017 года около 01 ч. 30 мин. в г. Шымкент на пересечении улиц Аль-Фараби и Юсупова водитель автомашины Toyota Camry совершил столкновение с автомашиной Toyota Land Cruiser 200, после чего водитель скрылся с места происшествия.
В результате ДТП, по уточненным данным, на месте происшествия от тяжких телесных повреждений скончался водитель Toyota Land Cruiser 200, 1972 г.р. и его супруга, 1981 г.р. В реанимацию областной детской больницы с полученными травмами доставлен сын погибшей супружеской пары 2011 г.р.
Фото: Otyrar.kz
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