Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Япония скорбит о погибших шесть лет назад во время землетрясения и цунами

11 марта 2017, 12:16

До сих пор более 30 тысяч человек вынуждены обитать во временном жилье – лагерях из небольших блочных домиков.


Минута молчания в память о погибших во время землетрясения и разрушительного цунами 11 марта 2011 года объявлена в Японии, сообщает РИА Новости.

Ровно шесть лет назад в 14 часов 46 минут (8:46 мск) на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0 – вероятность подобного по силе стихийного бедствия выпадает один раз на 600 лет. Последствием подземных толчков стало цунами, высота которого доходила до 16 метров. Именно оно, а не землетрясение стало причиной гибели тысяч людей – около 93% погибло из-за цунами, масштабы которого в десятки раз превзошли все прогнозы ученых.

Через шесть лет после трагедии 2553 человека по-прежнему считаются пропавшими без вести, 15 тысяч 893 человека погибли. До сих пор более 30 тысяч человек вынуждены обитать во временном жилье – лагерях из небольших блочных домиков.

Фото: AP

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...