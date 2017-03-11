В Алматинской области изъято около 70 единиц зарегистрированного оружия

Полицейская отработка по линии, связанным с оборотом огнестрельным оружием, продлится в регионе по 19 марта.

В Алматинской области ведется отработка "Кару", в рамках которого полицейские за последние сутки уже проверили более 1000 владельцев оружием, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.





«Проверке подверглись 1020 владельцев гражданским оружием и 3 юридических лица, использующих служебное оружие. Выявлено 64 нарушения правил его хранения, регистрации и перерегистрации. По выявленным фактам изъято 69 единиц зарегистрированного оружия, из которых 59 единиц являются гладкоствольным, 6 газовым и 4 относятся к категории нарезного оружия» - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.





Отмечается, что в отношении нарушителей приняты меры административного воздействия, то есть уже вынесены предупреждения и наложены штрафные санкции.





Полицейская отработка по линии, связанным с оборотом огнестрельным оружием, продлится в регионе по 19 марта.



