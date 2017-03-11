Титул "Миссис Костанай-2017" получила судебный исполнитель

Главной красавицей, которая будет представлять Костанайскую область на конкурсе " Миссис Казахстан", признана жительница Костаная Анастасия Жилкайдарова, передает Наша Газета.





Конкурс "Миссис Костанай-2017" завершился вечером 10 марта в зале казахского драматического театра им. Омарова. Атмосферу торжества подчеркивал дресс-код – вечернее платье для женщин и костюм для мужчин. Шоу собрало около 200 зрителей.













Желающих поучаствовать в конкурсе было 49 человек из которых методом фотокастинга организатор конкурса Марина Михайленко отобрала финалисток. Их оказалось 9. Это молодые мамы, бизнесвумен, служащие, домохозяйки.













Среди девяти красавиц жюри предстояло выбрать единственную, которая получит право представлять Казахстан на международном конкурсе красоты. Участницы состязались в дефиле и интеллектуальном конкурсе. В итоге жюри решило, что титул "Миссис Костанай- 2017" и поездка на международный конкурс красоты Достанется 25-летней Анастасии Жилкайдаровой. Девушка работает судебным исполнителем, замужем, они с супругом воспитывают 4-летнюю дочь Анелию.













"Спасибо всем огромное, пока до конца не верится в победу. Опыт участия в конкурсах красоты был, но выше второго места никогда не поднималась. Мечта сбылась, впереди подготовка к международному конкурсу. За меня болели все мои коллеги, шеф. Я - единственная девушка в коллективе и за меня все переживали. Спасибо им, семье, которая спокойно отпустила на конкурс. Муж за дочерью присматривал. На конкурсе была очень спокойная, дружественная атмосфера. Мы все хорошо общались. Спасибо организаторам!", - взволнованная Миссис Костанай буквально излучала счастье.













Также были определены победительницы в различных номинациях, вручены специальные призы. Подробнее о конкурсе красоты читайте в ближайшем номере "НГ".



